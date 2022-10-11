НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры | 360°

Все новости

Эксклюзив

11 октября 2022, 16:25

«Хулиганил, как все». Знакомые погибшей в Костроме школьницы — о ее возможном убийце

Мир

11 октября 2022, 16:24

США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Реклама

Спецоперация

11 октября 2022, 16:23

Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей

Важное

11 октября 2022, 16:22

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг

Подмосковье

11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

Подмосковье

11 октября 2022, 16:19

Названо количество свободных вакансий в Подмосковье

Мир

11 октября 2022, 16:19

НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие

Важное

11 октября 2022, 16:18

НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Важное

11 октября 2022, 16:18

НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры

Генсек НАТО Столтенберг объявил о дополнительной помощи Украине

Читать 360tv в

Вопрос дополнительной помощи Украине для усиления защиты объектов инфраструктуры станет темой заседания министров обороны стран НАТО на предстоящей встрече. Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что встреча руководителей оборонных ведомств стран-членов пройдет 12 и 13 октября в Брюсселе.

Реклама

Столтенберг подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО играет ключевую роль в развернувшемся кризисе, несмотря на то, что сам альянс не является его стороной.

Реклама

«НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль», — привел слова Столтенберга ТАСС.

Глава НАТО добавил, что еще одной важной темой предстоящей встречи министров обороны стран-участниц, станет решение об увеличении запасов вооружений альянса.

Российские военные два дня подряд наносили удары по объектам энергетики, связи и военного управления Украины.

По данным региональных властей соседней страны, серьезные повреждения получили теплоэнергетические станции. Минобороны России отчиталось об успешном поражении всех запланированных целей.

НАТО

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама