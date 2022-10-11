НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры | 360°

Важное 11 октября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры Генсек НАТО Столтенберг объявил о дополнительной помощи Украине РИА Новости

Читать 360tv в

Вопрос дополнительной помощи Украине для усиления защиты объектов инфраструктуры станет темой заседания министров обороны стран НАТО на предстоящей встрече. Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что встреча руководителей оборонных ведомств стран-членов пройдет 12 и 13 октября в Брюсселе.

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Столтенберг подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО играет ключевую роль в развернувшемся кризисе, несмотря на то, что сам альянс не является его стороной.

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«НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль», — привел слова Столтенберга ТАСС.

Глава НАТО добавил, что еще одной важной темой предстоящей встречи министров обороны стран-участниц, станет решение об увеличении запасов вооружений альянса.

Российские военные два дня подряд наносили удары по объектам энергетики, связи и военного управления Украины.

По данным региональных властей соседней страны, серьезные повреждения получили теплоэнергетические станции. Минобороны России отчиталось об успешном поражении всех запланированных целей.

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