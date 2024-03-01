Мир 01 марта 2024, 04:09 «Победа России». На Украине высказались о последствиях потери Одессы Политолог Карасев заявил, что потеря Одессы приведет к поражению Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Потеря Одессы будет означать для Запада окончательное поражение Украины и полную победу России в конфликте. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Вадим Карасев.

«Если, например, им (российским войскам — прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это — все, можно считать, что конфликт закончен победой России и украинским поражением», — заявил он.

Реклама

Он предупредил, что украинцам нужно задуматься о «самых худших сценариях». Карасев также добавил, что страны Запада могут создать горячую точку в Приднестровье, чтобы отвлечь армию России в случае серьезного провала ВСУ на фронте.

На Западе уже пытаются спрогнозировать ход и перспективы специальной военной операции, но прогнозы довольно мрачные. Глава Пентагона Ллойд Остин обеспокоен ежедневными территориальными приобретениями ВС РФ на Украине. Он даже заявил, что поражение киевского режима может привести к прямой войне НАТО с Россией.