Мир 29 февраля 2024, 21:33 Главу Пентагона встревожили успехи российской армии Глава Пентагона Остин назвал территориальные приобретения ВС России тревожными U.S. Department of Defense

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Ежедневные территориальные приобретения российской армии на Украине встревожили американских военных. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе.

«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно», — заявил министр обороны США.

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Остин добавил, что без американской поддержки ВСУ продолжат уступать в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки систем ПВО.

Глава Пентагона также заявил, что поражение Украины приведет к прямой войне России с НАТО. По словам Остина, такое развитие событий возможно в свете успешного продвижения российской армии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что подобное заявление Остина показало — США являются главным агрессором в мире.