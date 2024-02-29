29 февраля 2024, 21:33
Главу Пентагона встревожили успехи российской армии
Глава Пентагона Остин назвал территориальные приобретения ВС России тревожными
Ежедневные территориальные приобретения российской армии на Украине встревожили американских военных. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе.
«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно», — заявил министр обороны США.
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Остин добавил, что без американской поддержки ВСУ продолжат уступать в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки систем ПВО.
Глава Пентагона также заявил, что поражение Украины приведет к прямой войне России с НАТО. По словам Остина, такое развитие событий возможно в свете успешного продвижения российской армии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что подобное заявление Остина показало — США являются главным агрессором в мире.
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