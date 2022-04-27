По зданию МГБ в Тирасполе стреляли из гранатометов. Опубликовано видео

Здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе 25 апреля обстреляли из трех гранатометов. Кадры случившегося появились в Сети.

В Приднестровье из-за введения «красного» уровня террористической опасности все объекты государственной важности взяли под охрану. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканское МВД.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский ранее обратился к украинским властям с призывом расследовать теракты, которые совершили боевые группы на территории страны.

Руководство Молдавии он попросил не поддаваться на провокации и не позволять «втянуть себя в агрессию против Приднестровья».

Неизвестные обстреляли здание МГБ в Тирасполе днем 25 апреля, утром 26-го два взрыва прогремели в Григориопольском районе.

Советника офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о возможном захвате Приднестровья. В Кремле его слова сочли провокационными.