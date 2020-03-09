По всему западному побережью США ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС до этого ввели в штатах Вашингтон и Калифорния, теперь он распространился на все западное побережье США. Сейчас по всей стране более 500 случаев заражения, 19 человек погибли.

Ранее глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп заявил, что контактировал с инфицированным COVID-2019 до своего рукопожатия с американским президентом Дональдом Трампом на конференции.

О массовом распространении нового типа вируса заявили в Китае в конце 2019 года. Возбудитель распространяется по миру. На сегодняшний день число зараженных приближается к 110 тысячам. Умерли 3,8 тысячи человек, излечились почти 61 тысяча пациентов.