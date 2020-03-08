В Нью-Йорке объявили режим ЧС из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом написал в своем официальном Twitter-аккаунте губернатор штата Эндрю Куомо.

«Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, что дает нам определенные полномочия», — сообщил губернатор журналистам на пресс-конференции.

Куомо пояснил, что режим ЧС даст возможность быстрее реагировать на распространение эпидемии, тратить меньше времени на закупки и найм сотрудников для борьбы с коронавирусом. Губернатор при этом подчеркнул, что уровень угрозы остается низким.

Сейчас в штате Нью-Йорк количество инфицированных за сутки увеличилось на 21 — до 76 человек. По всей стране больных уже три сотни. 17 человек погибло.

Ранее американского президента Дональда Трампа обвинили в распространении ложной информации о ситуации с новым коронавирусом в США.