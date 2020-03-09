Пожавший руку Трампа человек сообщил o контакте с больным коронавирусом

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп заявил, что контактировал с инфицированным COVID-2019 до своего рукопожатия с американским президентом Дональдом Трампом на конференции.

Как сообщил телеканал Fox News, Шлапп указал, что контакт был быстрым, а зараженного коронавирусом не было на конференции.

Ранее американские эксперты указывали, что Трамп распространяет фейки о ситуации с новым коронавирусом в стране, так как не хочет слышать о плохих новостях, что только мешает работе над мерами по ограничению распространения вируса.

О массовом распространении COVID-2019, вызванном неизвестным ранее новым типом коронавируса, стало известно от врачей в китайском Ухане в конце 2019 года. Возбудитель распространяется по миру. На сегодняшний день число зараженных приближается к 110 тысячам. Умерли 3,8 тысячи человек, излечились почти 61 тысяча пациентов.