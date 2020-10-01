Ереван заявил о гибели более 1200 военных Азербайджана в Карабахе

На своей странице в Facebook он добавил, что в результате профессиональных действий Армии обороны Карабаха противник потерял залповые ракетные установки «Смерч», «Ураган», десятки других артиллерийских и противотанковых средств, артиллерийские орудия, 11 танков и три бронетранспортера.

Официального подтверждения информации о потерях и погибших от министерства обороны Азербайджана нет.

Сегодня же представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян заявил, что подразделения противовоздушной обороны Карабаха уничтожили три самолета, два вертолета и шесть беспилотников, принадлежащих Азербайджану. Баку опроверг все эти сообщения и объявил, что боевая авиацию сегодня не использовалась.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются с конца прошлой недели. С чего именно начался новый конфликт неизвестно. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ходе боевых действий пострадали мирные жители непризнанного региона, военные с обеих сторон и журналисты, которые приехали освещать конфликт.

Лидеры России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху осудили эскалацию конфликта и призвали стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам без каких-либо условий.