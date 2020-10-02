Политолог: Пашинян потеряет поддержку жителей Армении, если ему не удастся сохранить мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попал в сложнейшее положение из-за войны в Нагорном Карабахе. В решении конфликта он должен учесть как позицию Запада, так и мнение России. Он пришел к власти под лозунгом мира, и военное противостояние с Баку осложнит его внутриполитическое положение. Об этом заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Главное — это позиция стран Минской группы, потому что для Армении очень важна как позиция России, так и позиция Франции. Напоминаю, что во Франции живет больше армян, чем в Армении. И позиция Соединенных Штатов. <…> Для Пашиняна поссориться с этими двумя странами — значит, погубить всю свою политическую стратегию. <…> Для самого Пашиняна война — это очень большая проблема. Он первый премьер Армении, который не вышел из карабахского конфликта», — рассказал «360» Дмитрий Журавлев.

Собеседник добавил, что чем дольше будет длиться война между Ереваном и Баку, тем тяжелее будет внутриполитическое положение главы армянского правительства.

«Он пришел под лозунгом мира, а если он не может этот мир обеспечить, то он может потерять поддержку населения. Поддержку же государственного аппарата он и так не имеет — там в основном ставленники его предшественников. Поэтому ему и с внутриполитической точки зрения очень важно пойти на переговоры и закончить войну. Без поддержки великих держав ему это сделать невозможно», — подчеркнул Журавлев.

Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван готов к мирным переговорам по урегулированию военного конфликта в Нагорном Карабахе, где 27 сентября начались военные действия. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии и до этого момента не собирались садиться за стол переговоров.