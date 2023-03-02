Мир 02 марта 2023, 06:54 «По-прежнему дурак». Расистская шутка Джо Байдена разозлила американцев Читатели The New York Post назвали Байдена дураком за расистскую шутку о белых РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме неудачно пошутил, назвав белых американцев дураками. Читатели The New York Post обвинили его в расизме.

В Вашингтоне прошло мероприятие по случаю Месяца черной истории. Джо Байден пожаловался, что темнокожий лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, за которого он агитировал, перестал с ним разговаривать.

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«Может, я и белый мальчик, но я не дурак», — сказал американский лидер.

Эта шутка разозлила не только участников встречи, но и увидевших статью американцев. Читатели с никами mrsteevo56 и Bosko назвали Джо Байдена глупым, Maggie объяснила его поведение возрастными изменениями в мозге и назвала посмешищем среди мировых лидеров. Ее версию поддержал CRD D и заявил, что все на планете знают о ментальных проблемах президента, кроме его врагов.

«Извини, Джо. Ты по-прежнему дурак», — написал Bobby Horton.

Mike baz обвинил Джо Байдена в использовании расы в своих интересах. Coed QT и Annie Oakley написали, что демократы сами потворствуют ему в этом.

Американский президент много раз делал неоднозначные высказывания. В 2021 году он назвал идею о превосходстве белой расы над остальными главной террористической угрозой США, хотя бывший врач Белого дома Ронни Джексон посчитал основной проблемой здоровье Джо Байдена.