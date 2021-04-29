Идеи превосходства белой расы являются главной террористической угрозой для Соединенных Штатов. Об этом говорится в тексте речи президента Джо Байдена с пометкой «для немедленного распространения» в момент начала выступления главы Белого дома перед членами обеих палат Конгресса.

«Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы — наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства», — сказал Байден. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что США будут оставаться «настороже по отношению к угрозам для Соединенных Штатов, откуда бы они не исходили». Президент добавил, что террористы из «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»** до сих пор присутствуют в Сирии, Йемене, Сомали, а также в других странах Ближнего Востока, Африки и в других регионах.

Также Байден высказался касательно российско-американских отношений. По его словам, Вашингтон не стремиться к эскалации. Однако действия Москвы могут иметь последствия.

*"Аль-каида» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.