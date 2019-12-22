По газу договорились, а украинцы снова не у дел. Цены для населения поднимут

20 декабря Россия и Украина договорились подписать контракт на транзит российского газа в Европу. Новое соглашение будет действовать пять лет. Кроме того, РФ выплатит соседу три миллиарда долларов. Однако стоимость газа для украинцев из-за этого не снизится.

Об этом рассказал «360» украинский политолог Сергей Слободчук. Некоторые предположили, что после урегулирования претензий между странами и согласия России выплатить Украине три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, цены на газ для обычных граждан соседней страны снизятся. Однако эксперт заявил, что ситуация с договором еще далека от завершения, а о уменьшении стоимости газа для жителей страны и речи не идет.

Где он подешевеет? О закупке не договорились, а договор о транзите на цену газа не влияет. Кабмин уже объявил, что с января цена на газ для украинцев пойдет вверх Сергей Слободчук.

20 декабря завершились переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза», в ходе которых обсуждалось продолжение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. В результате, стороны подписали протокол о продолжении поставок и об «урегулировании взаимных требований».

Позднее стало известно, что пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» в отношении поставок российского газа на Украину с 1 января 2020 года.