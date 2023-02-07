Мир 07 февраля 2023, 09:41 Площадь пожара в порту Искендерун выросла NTV сообщил об увеличении площади пожара в турецком порту Искендерун YouTube

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Серьезный пожар продолжается в порту турецкого города Искендерун, там загорелись контейнеры. По данным телеканала NTV, площадь горения увеличилась.

Канал показал кадры, на которых можно заметить зону временного складирования контейнеров для перевозок. В ней расположены сотни ящиков, которые ждут транспортировки. На видео заметно, что из центра склада поднимаются черные клубы дыма, периодически гремят взрывы. Площадь возгорания теперь составляет несколько сотен квадратных метров.

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Пожар начался в порту вечером 6 февраля после того, как в Турции произошли сильнейшие землетрясения. По данным телеканала, на месте загорелись десятки контейнеров. Огонь распространяется с большой скоростью. При этом есть ли пострадавшие, неизвестно.

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Известно, что в результате катаклизма погиб 2921 человек, 15 834 получили травмы. Спасатели продолжают разбор завалов.