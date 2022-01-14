Племянника Назарбаева оставили на его посту в КНБ

Самат Абиш, племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, по-прежнему занимает пост первого зампреда Комитета национальной безопасности. Об этом сообщили на сайте КНБ.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК. В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», — сообщили в ведомстве.

Местные СМИ ранее, 7 января, писали, что племянника Назарбаева якобы задержали. Однако в тот же день эту информацию опровергли. Но вскоре в социальных сетях появились слухи, что Абиш больше не занимает должность первого зампреда КНБ.

В начале января на фоне протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с его поста во главе Совета безопасности. Токаев также уволил главу КНБ Карима Масимова, которого после этого задержали по подозрению в госизмене. Накануне стало известно о задержании двух бывших заместителей Масимова, которым инкриминируют попытку насильственного свержения власти и превышение полномочий.

Младшая дочь Назарбаева Алия ранее обратилась к казахстанцам в связи с протестами, но вскоре удалила свои аккаунты в соцсетях. А Instagram показал, что она находится в ОАЭ.