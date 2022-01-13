Двух бывших заместителей экс-главы КНБ задержали в Казахстане

Экс-руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова подозревают в госизмене, попытке насильственного свержения власти и превышении полномочий. Под подозрения также попали два его заместителя, сообщили на сайте КНБ.

Вместе с Масимовым задержали его бывших заместителей Даулета Ергожина и Ануара Садыкулова, который также руководил Службой специального назначения «А». Дополнительные досудебные расследования в отношении трех фигурантов организовали в КНБ по фактам превышения должностных полномочий и действий, направленных на насильственный захват власти.

Карима Масимова уволили с поста главы КНБ Казахстана 6 января, после чего сразу же задержали по подозрению в государственной измене. Это произошло на следующий день после заседания Совета безопасности при участии Масимова, прошедшего под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, перед этим сместившего с поста Нурсултана Назарбаева на фоне протестов и беспорядков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о начале вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана.