Мир 29 марта 2024, 08:03 «Планы вряд ли сработают». Макрона обвинили в необдуманном заявлении об Украине LCI: Макрон не беспокоился об ответе России в случае отправки войск на Украину РИА «Новости»

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Предложив отправить западные войска на Украину, власти Франции не учли все возможные последствия. Президент Эммануэль Макрон не подумал, что Россия ответит на эту провокацию, заявил бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш в эфире телеканала LCI.

«[Планы] вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь», — сказал он.

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По мнению Жан-Поля Перрюша, заявлением об отправке войск на Украину Эммануэль Макрон хотел лишь опровергнуть заверения своих коллег в невозможности сделать это. Экс начальник штаба сказал, что французское руководство не предусмотрело решение оперативных задач. Он рассмотрел разные сценарии и заявил, что в реальности эта кампания провалится, если не учесть все возможные последствия.

Франция проиграет в случае прямого столкновения с Россией, заявил журналист Рено Жирар. Французские военные, по его мнению, не получили достаточного боевого опыта для сражения с таким сильным противником.