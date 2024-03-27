Мир 27 марта 2024, 11:03 Французской армии предрекли гибель в случае появления на Украине Риттер: Россия нанесет удар, если французская армия вторгнется на Украину РИА «Новости»

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Французские военные попадут под мощные удары российских сил в случае попытки развернуться на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Through the eyes of сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Если такая интервенция произойдет со стороны Франции, то они фактически совершат самоубийстве, для них настанет конец. Россия уничтожит военных из республики на Украине. Она не станет атаковать Польшу или Румынию, а ликвидирует французских военных на территории Украины», — сказал он.

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Риттер выразил уверенность, что в настоящее время у Франции нет необходимых ресурсов и соответствующей подготовки бойцов, чтобы поддерживать полноценное воинское подразделение в Восточной Европе.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что Франция направит на Украину порядка двух тысяч военнослужащих. В Минобороны республики эту оценку назвали частью дезинформации.