Мир 28 марта 2024, 04:13 Во Франции рассчитали, к чему приведет противостояние с Россией Figaro: французская армия не сможет победить Россию на Украине РИА «Новости»

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Французская армия не сможет победить Россию в случае прямого столкновения на Украине. К такому выводу пришел обозреватель издания Le Figaro Рено Жирар.

По мнению журналиста, российские солдаты получили боевую закалку во время непосредственного участия в конфликте. В то же время французские военные сражались лишь с плохо вооруженными исламскими радикалами «в сандалиях».

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Кроме того, в статье указано, что ресурсы французских вооруженных сил недостаточны для прямого столкновения с Россией. Начальник штаба сухопутных войск Пьер Шилль пообещал Украине 20 тысяч солдат, но этого числа явно не хватит для противостояния российской группировке.

«Есть ли на сегодняшний день у французской армии средства, чтобы вести конвенциональную войну с Россией? Ответ отрицательный», — сделал вывод обозреватель.

Ранее стало известно, что американских чиновников разозлили слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину. В США опасаются, что такой шаг приведет НАТО к прямой войне с Россией.