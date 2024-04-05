Мир 05 апреля 2024, 07:52 Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд сочли провокационными МИД России назвал провокацией планы Швеции создать базу НАТО на Готланде Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press

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МИД России счел «провокационной активностью» планы Швеции создать базу НАТО на Готланде — самом большом острове страны. Альянс явно хочет нарастить военный потенциал на Балтике — при этом Россия не раз предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением территорий новых стран блока, заявили РИА «Новости» в министерстве.

«Стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации. <…> В результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе», — констатировали в МИД.

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Там предположили, что НАТО хочет укрепить Готланд ради улучшения обороны от якобы существующей «российской угрозы». Россия следит за ситуацией и намерена принимать решения по обеспечению своей безопасности по ситуации.

Дипломаты напомнили, что на северном направлении уже воссоздали Ленинградский военный округ для «купирования угроз на северном направлении». Его возглавил Герой России генерал-полковник Александр Лапин.