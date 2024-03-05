Важное 05 марта 2024, 13:12 Шойгу назвал истинную причину создания новых военных округов МО: Ленинградский и Московский военные округа создали после расширения НАТО РИА «Новости»

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Ленинградский и Московский военные округа увеличат эффективность управления войсками и силами России. Об этом рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу, его слова опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

Усилить группировки войск на двух направлениях решили из-за расширения Североатлантического альянса: в военно-политический блок вступила Финляндия, на очереди Швеция. Поэтому Россия действовала наперед, чтобы повысить эффективность управления собственными войсками и силами.

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«Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Ленинградский и Московский военные округа», — подчеркнул генерал российской армии.

Шойгу подчеркнул, что страна продолжит совершенствовать состав и структуру своих военных сил соразмерно возникающим угрозам безопасности.

Ранее Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова президента Владимира Путина. Во время послания Федеральному собранию глава российского государства адресовал некоторым странам «посылы, которые давно назрели, а не просто сигналы».