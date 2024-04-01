Армия 01 апреля 2024, 09:24 Ленинградский военный округ возглавил генерал Лапин Ura.ru: генерал Лапин получил повышение и возглавил Ленинградский военный округ РИА «Новости»

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Командующим Ленинградским военным округом назначили Героя России генерал-полковника Александра Лапина, который возглавлял Главный штаб Сухопутных войск ВС России. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Источник издания заявил, что начальника Главного штаба Сухопутных войск — первого заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками Александра Лапина назначили на новый пост. По его словам, став командующим ЛВО, генерал-полковник получил повышение.

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«По сути, это равные должности, хотя, несомненно, должность командующего округом и параллельно группировкой почетнее», — сказал источник издания.

Официально о назначении не объявляли.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. До назначения командующим войсками Центрального военного округа в 2017 году возглавлял Общевойсковую академию Вооруженных сил России.

ЛВО создали в начале 2024 года. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что это сделали в ответ на расширение НАТО.