Мир 08 апреля 2024, 13:08 Планы ФРГ создать в Литве военную базу не понравились России Песков: планы ФРГ по созданию в Литве военной базы — нагнетание напряженности РИА «Новости»

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Планы Германии по созданию военной базы в Литве в районе российской границы — это нагнетание напряженности. Так прокомментировал новость пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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По его словам, создание военной базы в районе российской границы потребует специальных мер по обеспечению собственной безопасности.

Также Песков отреагировал на информацию о намерении Японии создать оборонный союз с Соединенными Штатами. Он отметил, что де-факто такой военный союз уже существует. Поэтому новизны в подобных планах нет.

Россия знает о военном потенциале США, который размещен на территории Японии. Песков добавил, что это всегда являлось камнем преткновения при попытках урегулирования основной проблемы — мирного договора с японской стороной.