Происшествия 08 апреля 2024, 11:54 Российское посольство в Литве две ночи подряд забрасывали коктейлями Молотова Здание посольства РФ в Вильнюсе две ночи забрасывали бутылками с горючей смесью РИА «Новости»

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Здание посольства России в Вильнюсе две ночи подряд забрасывали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщил департамент полиции Литвы. Слова представителя ведомства передало Литовское радио и телевидение.

По данным правоохранителей, первое ЧП с коктейлем Молотова произошло в ночь на 7 апреля около 02:15. Второй раз бутылку с горючей смесью бросили в посольство в ночь на 8 апреля в районе 02:46.

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В результате действия злоумышленников повреждена стена дипломатической миссии. Ущерб пока подсчитывается. Литовские силовики начали расследование о порче имущества опасным образом.

В марте аналогичный случай произошел в Молдавии. Там бутылку с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе. Полицейские оперативно задержали провокатора.