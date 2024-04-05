05 апреля 2024, 09:48
Японский премьер расскажет конгрессменам о неуверенности США
NHK: премьер Японии Кисида выступит в Конгрессе с речью о неуверенности США
Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал выступление в американском конгрессе 11 апреля. Темой его речи станет усталость и неуверенность США, сообщил телеканал NHK.
Премьер предложит конгрессменам разделить «бремя защиты мирового порядка от авторитаризма» с Японией и обсудит главные мировые угрозы.
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«Он (мировой порядок — прим. ред.) поставлен под угрозу за счет таких авторитарных движений, как нападение России на Украину и военные действия Китая», — отметил Кисида в речи, с которой будет выступать в Конгрессе.
По его словам, Соединенным Штатам следует взаимодействовать с Японией на межпартийном уровне.
«Для того, чтобы Япония могла действовать как партнер, необходимо сотрудничество, выходящее за рамки партий», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее японские власти ввели очередные санкции против России. Япония запретила поставлять в соседнюю страну нитроцеллюлозу, машинное масло и еще больше ста категорий товаров.
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