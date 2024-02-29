Эксклюзив 29 февраля 2024, 14:33 «План» России «напасть на НАТО» объяснили шизофренией лидеров ЕС Политолог Михайлов: лидеры ЕС прикрывают свои ошибки «планом» РФ напасть на НАТО РИА «Новости»

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Западные СМИ тиражируют бредовые заявления европейских политиков, которые из-за весеннего обострения приписали России очередной «план» нападения на НАТО. Таким образом в разговоре с «360» политолог Евгений Михайлов прокомментировал провокационную статью Bild об «угрозе» со стороны России.

«Бредовые заявления о том, что Россия нападет на НАТО - это подготовка населения стран Европы к ошибкам их руководства, которые, действуя по лекалам США, обостряют отношения с Россией. Но США рано или поздно будут выстраивать иной диалог с Россией, оставив Брюссель один на один с Москвой», — пояснил собеседник "360".

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Статья Bild вышла на фоне многочисленных заявлений лидеров европейских государств о некой угрозе, которая якобы исходит со стороны России. Но это не значит, что начнутся какие-то боевые действия, добавил Михайлов.

«У лидеров стран Евросоюза обостряется шизофреническая фаза. Они говорят, что Россия нападет, хотя даже сами в это не верят. Но им же нужно оправдаться перед населением, объяснив, куда делись деньги, для чего финансировалась Украина», — заметил Михайлов.

По его словам, руководство России слушает и делает выводы. Москва ни на кого не нападает, но в случае угрозы даст достойный ответ, подытожил эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку военных НАТО на Украину. В Госдуме заявили, что в этом случае конфликт может перерасти в третью мировую войну.