Мир 28 февраля 2024, 23:16 В Германии опубликовали четырехфазный план нападения России на НАТО Bild разобрала на четыре фазы «план» нападения РФ на НАТО РИА «Новости»

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В Германии опубликовали теоретический сценарий нападения России на НАТО, состоящий из четырех фаз, причем со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

Издание утверждает, что первая фаза — это кампания массовой дезинформации, в том числе в СМИ и социальных сетях, чтобы подорвать доверие людей к либеральной демократии и дестабилизировать западное общество. Также якобы будут проводиться кибератаки, нападения на объекты критической инфраструктуры, причем скрытно.

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Вторая фаза, на взгляд немецких политиков, будет характеризоваться усилением шпионажа, саботажами, теми же кибератаками, крупными маневрами российских войск на границах НАТО и выведением из строя космических спутников. В это время могут появиться первые беженцы.

Непосредственное нападение России на страны альянса — это уже третья фаза, во время которой немецкие территории могут обстреливать точечными ударами.

Заключительная фаза конфликта — это ведение боевых действий на суше, в море, в воздухе и даже космосе, прорыв ВС РФ к территории ФРГ. Стоит отметить, что это не первый «план» нападения России на альянс, который опубликовал немецкий таблоид.

Ранее эстонский премьер-министр Кая Каллас испугалась нападения России на страны НАТО.