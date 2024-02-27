Мир 27 февраля 2024, 18:20 Угрозу третьей мировой войны увидели в словах Макрона о войсках НАТО на Украине Депутат Слуцкий: отправка военных НАТО в Донбасс приведет к третьей мировой РИА «Новости»

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НАТО рискует вступить в горячий конфликт с Россией при реализации идеи президента Франции Эммануэля Макрона по отправке сухопутных войск альянса на Украину. В результате все перерастет в третью мировую войну. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что пока инициатива Макрона не нашла поддержки среди лидеров других европейских стран, но окончательно этот вопрос с повестки дня не ушел. Поэтому остается надеяться только на благоразумие западных политиков.

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«Если натовский сапог ступит на землю Донбасса, это будет означать переход к прямой военной фазе борьбы НАТО с Россией, а это третья мировая. Надеюсь, что даже оголтелые натовские русофобы отдают себе отчет в возможных последствиях таких решений», — заявил Слуцкий.

Депутат добавил, что НАТО уже сейчас является косвенным участником украинского конфликта из-за поставок летального оружия ВСУ, от которого гибнут мирные жители российских городов.

По мнению Слуцкого, окончательное решение о введении войск Североатлантического альянса способны продавить акторы, которые находятся намного западнее Парижа, окончательно превратив территорию Украины в зону битвы противостояния России и Запада.

Президент Франции Эммануэль Макрон после прошедшей в Париже конференции лидеров западных стран объявил о создании коалиции по передаче украинским военным вооружений среднего и дальнего действия. Также он не исключил, что в случае нежелательного развития конфликта к ВСУ присоединятся сухопутные войска НАТО. Французский лидер подчеркнул, что главная цель — остановить Россию, а для этого нужно использовать все возможные средства.