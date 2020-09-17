План Польши арестовать диспетчеров из Смоленска не понравился Кремлю

В Польше пытаются добиться ареста смоленских диспетчеров по делу о крушении самолета Леха Качиньского. Москва к проводимой Варшавой политике отнеслась негативно.

Позицию Кремля обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

«В целом <…> скажу так: относимся негативно», — заметил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что не знает о каких-либо контактах или правовых действиях, принятых международной практикой, со стороны Польши.

Кремлю также не известно, получили ли Генпрокуратура РФ и российские следственные органы обращения со стороны Варшавы.

Польская Генпрокуратура ходатайствовала в суд о временном аресте трех авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска в 2010 году. Предполагается, что они умышленно спровоцировали авиакатастрофу президентского борта. Варшава намерена добиться выдачи россиян. В Совфеде заявили, что Польша в этом не преуспеет.

Ту-154, которым Лех Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, рухнул под Смоленском 10 апреля 2010-го. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. В окончательном отчете МАК причиной трагедии назвали решение экипажа не уходить на запасной аэродром.