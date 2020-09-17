Клинцевич объяснил требования Польши по крушению Ту-154 желанием заработать на русофобии

Польша хочет выдачи смоленских диспетчеров по делу о крушении самолета с президентом Лехом Качиньским. Сенатор от Смоленской области и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил «360» поведение Варшавы.

Сенатор заметил, что сейчас польские власти стараются занять лидирующую позицию в Европе и стать надежным партнером США, однако предъявить стране нечего.

«Экономики нет, политика слабая, заинтересованности со стороны Соединенных Штатов никакой. <…> Ничего не меняется. Можно заработать только на русофобии», — сказал Клинцевич.

Позиция Польши, добавил он, показывает мировым СМИ и «хозяину», что против России запущена новая деструктивная волна. Подобную политику сенатор назвал безумием: заявления делаются на высоком уровне, причем люди не боятся себя дискредитировать.

«Все же знают, в том числе и международная комиссия, что диспетчер запретил садиться, дал команду уйти на запасной аэродром, куда ушли и наши самолеты. Есть переговоры, как принимались решения, как разговаривал главком ВВС Польши с командиром корабля, заставляя его садиться», — напомнил Клинцевич.

Трагедии, по мнению политика, можно было избежать, если бы командир следовал летным инструкциям. В таком случае, возможно, «все остались бы живы».

Клинцевич заметил, что западная публика обычно не вдается в подробности происходящего. Благодаря этому отрабатывается негативная информационная политика, что только усугубит отношения между двумя странами. И Москва в ближайшее время обязательно ответит на подобное поведение.

Ту-154, на котором летели Лех Качиньский и польская делегация, разбился 10 апреля 2010 года. Самолет рухнул под Смоленском при заходе на посадку. Погибли все находившиеся на борту — 96 человек.

Польская комиссия по повторному расследованию причин крушения назвала одной из версий трагедии умышленные действия российских диспетчеров. Генпрокуратура страны ходатайствовала об аресте трех специалистов и надеется на их дальнейшую выдачу.