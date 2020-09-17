Член Совфеда прокомментировал требование Польши арестовать российских диспетчеров

По его словам, таким поступком страна демонстрирует неуважение к погибшему бывшему президенту.

«Это вопрос исключительно внутренней польской политики, где одна часть политических элит последовательно разыгрывает эту тему, обвиняя своих оппонентов и соперников, другую часть польских политических элит в бездействии на этом направлении», — заявил член Совфеда.

Он отметил, что все эти показательные выступления вызывают только жалость. Косачев подчеркнул, что таким поступком они лишь показывают свое отношение к российско-польским отношениям.

Косачев считает, что в данном требовании нет ничего существенного. Так как причина трагедии давно установлена, а единственная причастность России к этому — это то, что все произошло в небе над нашей страной.

«Спекуляции на эту тему нам хорошо известны, но они были, остаются и всегда будут спекуляциями, потому что все обстоятельства этой катастрофы исследованы доскональным образом», — пояснил член Совфеда.