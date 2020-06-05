    05 июня 2020, 18:26

    «Плач искренний, но не о человеке». Психолог объяснил рыдания мэра Миннеаполиса над телом Джорджа Флойда

    Екатерина Земская, Юлия Булыгина

    Разрыдавшийся у гроба Джорджа Флойда мэр Миннеаполиса плакал не только о погибшем афроамериканце, но и о себе, о ситуации в городе и стране. Об этом сказала «360» психолог Наталия Эль, поверив в искренность эмоций Джейкоба Фрея.
    «Плач искренний, но не о человеке». Психолог объяснил рыдания мэра Миннеаполиса над телом Джорджа Флойда

    «Он действительно может быть плачет искренне, но он плачет, скорее всего, не об умершем человеке, а о ситуации, потому что в его городе произошло то, что он не смог удержать, и это будет происходить. Безусловно, можно говорить, что плач искренний, но он не о конкретном человеке», — отметила Наталия Эль.

    Психолог также сказала, что американцы в каких-то моментах намного сентиментальнее, чем жители России. И в этом случае непонимание можно объяснить разницей менталитетов: русские считают «странненькими» американцев, а те наоборот.

    Он, скорее всего, плачет о себе, о ситуации, о себе в этой ситуации, я считаю так

    Наталия Эль.

    В Миннеаполисе в четверга проходила церемония прощания с Джорджем Флойдом, скончавшимся после жесткого задержания полицейскими.

    Пришедший проститься с телом мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать слез. На кадры попало, как глава города сначала преклонил колено перед гробом, а потом, держась за него, начал рыдать.