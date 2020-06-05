«Плач искренний, но не о человеке». Психолог объяснил рыдания мэра Миннеаполиса над телом Джорджа Флойда

Разрыдавшийся у гроба Джорджа Флойда мэр Миннеаполиса плакал не только о погибшем афроамериканце, но и о себе, о ситуации в городе и стране. Об этом сказала «360» психолог Наталия Эль, поверив в искренность эмоций Джейкоба Фрея.

«Он действительно может быть плачет искренне, но он плачет, скорее всего, не об умершем человеке, а о ситуации, потому что в его городе произошло то, что он не смог удержать, и это будет происходить. Безусловно, можно говорить, что плач искренний, но он не о конкретном человеке», — отметила Наталия Эль.

Психолог также сказала, что американцы в каких-то моментах намного сентиментальнее, чем жители России. И в этом случае непонимание можно объяснить разницей менталитетов: русские считают «странненькими» американцев, а те наоборот.

Он, скорее всего, плачет о себе, о ситуации, о себе в этой ситуации, я считаю так Наталия Эль.

В Миннеаполисе в четверга проходила церемония прощания с Джорджем Флойдом, скончавшимся после жесткого задержания полицейскими.

Пришедший проститься с телом мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать слез. На кадры попало, как глава города сначала преклонил колено перед гробом, а потом, держась за него, начал рыдать.