Twitter удалил ролик Трампа памяти Джорджа Флойда

Похоже, что борьба Twitter с Дональдом Трампом продолжается. Платформа теперь удалила видео президента США, которое посвящалось гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщил избирательный штаб главы Белого дома, написала газета The Hill. Ранее Трамп загрузил в Twitter четырехминутный ролик. В нем предупреждается об «угрозе насилия и анархии», которая исходит от «радикальных левацких группировок». В ролике присутствовали кадры беспорядков и грабежей, а также уборки мусора на улицах.

Штаб американского президента заявил, что Twitter цензурировал «это возвышенное и призывающее к единению послание президента после трагедии с Джорджем Флойдом».

«Данный случай является очередным напоминанием того, что Twitter устанавливает правила по собственному усмотрению», — заявил официальный представитель штаба президента Эндрю Кларк.

Он добавил, что руководство сети микроблогов не может объяснить, почему ее правила «касаются только избирательной кампании Трампа».

В свою очередь администрация Twitter уточнила, что видео удалили «в ответ на сообщение правообладателя авторских прав». Однако ролик теперь висит на YouTube.

В конце мая Twitter уже обращал внимание на посты Трампа. Так, платформа пометила сообщение президента об отправке Нацгвардии в Миннеаполис как нарушающее правила о героизации насилия.

Смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала волну протестов в США. Люди выступают против расизма и полицейского произвола. В Сети сохранились кадры того, как один из стражей порядка при задержании Флойда наступил ему коленом на шею. В итоге мужчина скончался от удушья.

Американские звезды не остаются в стороне от происходящего в стране. Рэпер Канье Уэст перечислит семье Джорджа Флойда и другим жертвам насилия два миллиона долларов.