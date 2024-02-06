Важное 06 февраля 2024, 12:46 Пять человек пострадали во время перестрелки у суда в Стамбуле МВД Турции: пять человек получили ранения в результате нападения на суд Стамбула Unsplash

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Пять человек, в числе которых трое полицейских, получили ранения в результате нападения на здание суда в Стамбуле. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.

Перестрелку у суда устроили мужчина и женщина. Они пытались напасть на пункт охраны на входе в здание. Злоумышленников ликвидировали.

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«Ранения получили пять человек, в том числе трое полицейских», — написал Ерликая.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил телеканал NTV. Выстрелы вызвали панику среди людей перед зданием суда. На место происшествия выехали полицейские, входы и выходы в здание закрыли.

Ранее в столице Турции напали на католическую церковь. Вооруженные мужчины в балаклавах открыли огонь по находившимся в храме прихожанам. Погиб минимум один человек. Суд Стамбула арестовал 25 задержанных за стрельбу в костеле, среди них один россиянин.