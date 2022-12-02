Мир 02 декабря 2022, 02:16 Письма с угрозами получили три посольства Украины Глава МИД Украины Кулеба: три посольства Украины получили анонимки с красным веществом freepik

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами. По его словам, взрывчатки в письмах не было, но конверты были пропитаны каким-то веществом — красной жидкостью. Об этом он рассказал в эфире единого украинского телемарафона.

«Не буду пока комментировать, мы вскоре выскажем официальную позицию на эту тему. Скажем так: внутри этих конвертов была символическая угроза в адрес Украины. <…> Конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью», — сказал Кулеба.

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По словам политика, министерство изучит эту ситуацию в деталях, но никакие «сатанинские символы» не остановят Украину.

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Ранее глава украинского МИД заявлял о двух письмах. Он отметил, что «есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания».

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Власти Испании назвали это происшествие терактом. Взрывчатое вещество прислали в конверте. Самодельное устройство сработало, когда письмо стали открывать для проверки.