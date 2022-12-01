Мир 01 декабря 2022, 18:49 Посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами Укринформ: два посольства Украины получили письма с угрозами РИА «Новости»

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Два посольства Украины получили письма с угрозами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба агентству Укринформ.

«Кроме того, что произошло в среду в Мадриде, произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако связанные с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз», — говорится в сообщении.

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Кулеба не уточнил, какие именно пришли угрозы. Он уточнил только, что украинский МИД «вскоре выйдет с официальным комментарием по этому поводу». Он отметил, что «есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания».

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