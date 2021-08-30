Писательница Ницой назвала украинцев избранной Богом нацией

Народ Украины избран Богом, очень доверчив и готов делиться всем, не ставя себя выше других наций, заявила украинская писательница Лариса Ницой. Именно поэтому, по ее словам, Украина не будет участвовать в «дележке» борща, хотя он является блюдом украинской кухни.

Ницой подчеркнула, что вопрос о принадлежности борща волнует многих украинцев, которые считают, что Россия его себе присвоила, сообщило местное издание «Главред».

«Так они же все потырили: матрешки — у Китая, пельмени — где-то там же, а теперь наш борщ тырят. У меня такое впечатление, что русские не могут создать чего-то своего — нация „что вижу, все мое“!» — подчеркнула она.

По мнению писательницы, украинская нация является божьим и светлым народом, но при этом людям нужно уметь защищать свое.

«Когда-то мы были воинственным народом <…> Наши предки до христианства имели очень тесную связь с природой, понимали ее, наши волхвы могли управлять стихиями», — рассказала Ницой.

В этом, по ее словам, состоит главная особенность народа Украины. Помимо этого, она высказала теорию о том, что украинцам стерли память и создали амнезию, а потом заново «запрограммировали» головы.

Ранее Ницой уже отмечалась своеобразными высказываниями об особенностях народа Украины. Писательница также является поборницей украинского языка. Из-за этого она выступала против изучения творческого наследия Пушкина, Лермонтова и Достоевского, считая их произведения «щупальцами русского мира».