Русский язык предложили переименовать в московский на Украине

Украинская писательница Лариса Ницой в эфире телеканала «Украина 24» призвала называть русский язык московским. Она заверила, что на Украине он никому не нужен, просто все привыкли на нем говорить.

«Я называю этот язык московским. <…> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», — заявила Ницой.

По словам писательницы, Россия «стырила» название русского языка. По ее словам, на Украине просто привыкли на нем говорить, но на самом деле стране он не нужен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на конференции по вопросам гуманитарной политики в июле заявил, что не считает русский язык собственностью России. Он опроверг мнение, что на Украине могут оштрафовать за разговор на русском. Зеленский предложил не обсуждать языковую политику и напомнил, что по Конституции страны украинский является единственным государственным языком.

Закон об украинском языке приняли в 2019 году. Людей обязали применять его практически во всех сферах жизни. В разных городах Украины из-за языка постоянно происходят бытовые конфликты.