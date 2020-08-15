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    15 августа 2020, 21:48

    Борющаяся с Россией украинская писательница увидела угрозу в сериалах

    Кирилл Фролов

    Украинская детская писательница Лариса Ницой, выступающая против использования русского языка в стране, возмутилась показом русскоязычных сериалов. Телеканалы она обвинила в «развращении» детей.
    Борющаяся с Россией украинская писательница увидела угрозу в сериалах

    Активистка обратила внимание на то, что героини сериалов носят дорогие украшения и красивые платья и при этом разговаривают по-русски.

    «И все дети на Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать», — заявила писательница в эфире 4-го канала.

    Актеры, по словам Ницой, должны были «встать все вместе в позу» и заявить продюсерам об отказе «дальше популяризировать русский язык».

    Ранее соотечественников, которые слушают русскоязычную музыку, литератор назвала «быдлом». Также она предлагала контролировать использование «русскоязычного культурного продукта» в СМИ с помощью полиции.

    Ницой считает произведения Пушкина, Достоевского и Лермонтова «щупальцами русского мира». По-русски, по ее мнению, говорят те украинцы, на предков которых оказывалось давление «имперско-советско-большевистской власти».

    Новости SMI.FM