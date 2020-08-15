Борющаяся с Россией украинская писательница увидела угрозу в сериалах

Украинская детская писательница Лариса Ницой, выступающая против использования русского языка в стране, возмутилась показом русскоязычных сериалов. Телеканалы она обвинила в «развращении» детей.

Активистка обратила внимание на то, что героини сериалов носят дорогие украшения и красивые платья и при этом разговаривают по-русски.

«И все дети на Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать», — заявила писательница в эфире 4-го канала.

Актеры, по словам Ницой, должны были «встать все вместе в позу» и заявить продюсерам об отказе «дальше популяризировать русский язык».

Ранее соотечественников, которые слушают русскоязычную музыку, литератор назвала «быдлом». Также она предлагала контролировать использование «русскоязычного культурного продукта» в СМИ с помощью полиции.

Ницой считает произведения Пушкина, Достоевского и Лермонтова «щупальцами русского мира». По-русски, по ее мнению, говорят те украинцы, на предков которых оказывалось давление «имперско-советско-большевистской власти».