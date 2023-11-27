Мир 27 ноября 2023, 10:39 Пираты выпустили две ракеты по эсминцу США USS Mason в Аравийском море Эсминец ВМС США атаковали ракетами с территории Йемена Christian Charisius/dpa

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Неизвестные обстреляли двумя ракетами корабль американских ВМС USS Mason. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter).

Эсминец прибыл в Аравийское море на помощь захваченному танкеру Central Park.

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«Двадцать седьмого ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — указали в CENTCOM.

Корабли не получили повреждений от ракетного обстрела. Выпущенные с территории Йемена снаряды упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от эсминца.

Ранее пираты захватили связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park. Эсминец США и японский корабль перехватили злоумышленников, которые попытались скрыться на подводной лодке. Американские военные задержали вооруженную группировку, состоящую из пяти боевиков. Военнослужащие допросили злоумышленников и освободили экипаж танкера.