Мир 27 ноября 2023, 07:30 Напавших на танкер пиратов задержали у берегов Йемена — СМИ Fox: военные США задержали напавших на танкер пиратов у берегов Йемена

Читать 360tv в

Предполагаемых пиратов, напавших на нефтяной танкер Central Park у берегов Йемена, задержали американские военные. Об этом сообщил канал Fox News, сославшись на источник.

По его данным, ни экипаж, ни груз не пострадали. Пиратов уже допросили.

Реклама

Согласно информации канала, танкер захватили пятеро вооруженных боевиков. Корабль подал сигнал бедствия. Члены экипажа заперлись в безопасном помещении, поэтому до них не добрались. Предполагаемые пираты попытались выломать дверь, а потерпев неудачу, решили вернуться к берегам Йемена на своей подводной лодке. Однако их стали преследовать персонал американских ВМС и боевой вертолет США. Производились предупредительные выстрелы.

«Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством», — добавил канал.

О захвате связанного с Израилем нефтяного танкера стало известно 26 ноября. Появились данные о том, что на корабль напали пираты. Отмечалось, что он перевозил фосфорную кислоту.