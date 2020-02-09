Джеки Чан решил отдать миллион юаней тому, кто сделает лекарство от коронавируса

Джеки Чан пообещал щедро вознаградить того, кто создаст препарат от коронавируса. Автора вакцины ждет миллион юаней. При этом актер заверил, что дело вовсе не в деньгах, просто люди должны быстрее вернуться к нормальной жизни.

«Наука и технологии — это ключ к преодолению вируса, и я полагаю, что многие люди думают так же, как и я, и надеются, что противоядие может быть разработано как можно скорее», — цитирует Джеки Чана Strait Times.

По словам актера, у него появилась «наивная» идея вознаградить за создание вакцины миллионом юаней (более девяти миллионов рублей). При этом он добавил, что отдаст эти деньги независимо от того, разработает препарат частное лицо или целая организация.

«Речь идет не о деньгах. Я не хочу, чтобы когда-то шумные улицы были пусты, и не хочу, чтобы мои соотечественники боролись с вирусом, пока некоторые из них не умрут, когда она должны наслаждаться жизнью», — заключил актер.

Коронавирус продолжает распространяться в Китае и за пределами страны. Сейчас заразившихся насчитывается уже более 37 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 811 пациентов. Все самое главное о коронавирусе на 9 февраля можно узнать в материале «360».