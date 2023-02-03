Мир 03 февраля 2023, 13:27 Песков заявил о беспрецедентном давлении Запада на Сербию Песков: Россия высоко ценит позицию Сербии, на которую давит коллективный Запад Unsplash

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Запад подвергает Сербию беспрецедентному давлению из-за ее отношения к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия ценит позицию сербского лидера Александра Вучича, сообщил ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, какой ценой и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это самое давление», — добавил Песков.

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Представитель Кремля заметил, что в России рассчитывают на развитие двусторонних отношений с Сербией по восходящей.

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Ранее Вучич заявил, что у Сербии не осталось союзников среди стран Запада из-за того, что она не поддержала антироссийские санкции и решила соблюдать военный нейтралитет.

Он отметил, что власти Сербии придерживались честной и ответственной позиции, но Западу это пришлось не по вкусу. Также Вучич указал, что страна не собирается вступать в НАТО.

О негативном влиянии санкций против России неоднократно заявляли и власти Венгрии. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, политика ограничений заведет экономику Европы в тупик.