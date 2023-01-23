23 января 2023, 14:13
Новый пакет антироссийских санкций назвали в Венгрии огромной ошибкой
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что антироссийские санкции заведут Европу в тупик
Санкционная политика заведет Европу в тупик, так как навредит ее экономике, политике и безопасности. Принятие нового пакета ограничений против России станет огромной ошибкой, предупредил на своей странице в Facebook* министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
«Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет», — сказал он.
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Политик написал, что санкции заводят в тупик и это доказано. Принятие новых ограничительных мер, по его мнению, еще сильнее усугубит ситуацию в политике, экономике и безопасности. Он понадеялся, что этого не произойдет. Петер Сийярто уже призывал мир к отмене санкций, возвращении к стратегии взаимоуважения и переговоров. Он заявлял, что ограничительные меры навредили тем, кто их ввел, ускорилась инфляция, подскочили цены на энергоресурсы, увеличились потоки мигрантов.
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Ранее президент Сербии Александр Вучич после Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Евросоюз нацелился на ужесточение санкций. После череды переговоров он пришел к выводу, что ближайший год станет решающим, одним из тяжелейших с политической и экономической точки зрения.
* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.
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