Мир 02 февраля 2023, 16:10 Отказ присоединиться к антироссийским санкциям лишил Сербию союзников на Западе Вучич: из-за отказа ввести санкции против России Сербия осталась без союзников на Западе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сербия осталась без союзников среди западных государств из-за своего решения отказаться присоединиться к санкциям против России. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Александр Вучич, написал ТАСС.

«У нас всегда были союзники, когда Сербия вела тяжелые войны и несла потери. В настоящее время у нас нет союзников на Западе», — сказал он.

Реклама

Вучич уточнил, что причиной этому стало решение страны отказаться от введения антироссийских санкций и соблюдение военного нейтралитета.

«А мы всего лишь руководствовались честной и ответственной позицией. Однако на Западе она не понравилась», — добавил сербский лидер.

Президент подчеркнул, что страна не планирует вступать в НАТО, а рассчитывает построить собственную сильную армию.

Ранее политолог Стеван Гайич заявил, что будущее Сербии полностью зависит от успеха российских военных в зоне специальной операции на Украине. В ином случае, отметил он, страна рискует не выдержать давления и вступить в НАТО.