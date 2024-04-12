Мир 12 апреля 2024, 16:19 Песков усомнился в мудрости главы МВД Эстонии после его слов об РПЦ Песков: слова главы МВД Эстонии Ляэнеметса об РПЦ вряд ли можно отнести к умным РИА «Новости»

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Предложение главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о террористическом статусе Московского патриархата РПЦ вряд ли можно отнести к категории умных. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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Ляэнеметс выступил с предложением признать Московский патриархат террористической организацией. Он отметил, что передаст инициативу в эстонский парламент. Если власти страны дадут положительный ответ, Московский патриархат могут вообще запретить в республике. При этом, по мнению Ляэнеметса, на прихожанах новый статус патриархата РПЦ никак не скажется.

Недавно власти республики обсудили, как можно экономически надавить на Эстонскую православную церковь, чтобы та разорвала связи с Россией. Парламентарий партии «Отечество» Ахти Калликорма предложил изъять у ЭПЦ недвижимое имущество.