Общество 22 февраля 2024, 17:32 Медведев заявил, что Юлия Навальная ждала смерти блогера Зампред СБ Медведев: жена Навального ждала его смерти Tobias Hase/dpa/globallookpress

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Вдова Алексея Навального Юлия выглядит счастливой, несмотря на недавнюю смерть супруга. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщила Lenta.ru.

Он высказал мнение, что жена Навального «ждала этого события все эти годы», чтобы стать активной участницей политической жизни. Медведев отметил, что женщина сама в этом призналась.

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«Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. <…> Но это все печально, мне кажется, совсем печально», — подчеркнул он.

Ранее зампредседателя Совбеза признался журналистам, что он ненавидит врагов России. Медведев подчеркнул, что эта категория людей является «не виртуальной», а объективной. Таким образом он пояснил сообщение, опубликованное им два года назад. В посте Медведев заявил, что ненавидит «их», но не уточнил, кого именно.