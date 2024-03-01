Мир 01 марта 2024, 13:20 Песков отметил реакцию Запада на послание Путина Федеральному собранию Песков: на послание Путина было много реакции со стороны Запада РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не проводил телефонных разговоров с зарубежными партнерами после послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он обратил внимание, что Запад не оставил без внимания событие 29 февраля, сообщило РИА «Новости».

«Реакции на послание Путина парламенту со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами не было», — сказал представитель Кремля.

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Президент озвучил послание Федеральному собранию днем 29 февраля. Оно стало самым продолжительным в истории и заняло два часа и шесть минут.

Глава государства осветил положение дел в стране, указав на главные приоритеты в развитии, среди которых были поддержка многодетных семей, снижения уровня бедности, изменения в системе налогообложения, развитие спутниковой группировки для покрытия интернетом всей территории страны, развитие новых технологий и ИИ, транспортной сферы и многие другие вопросы.

Отдельное внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав военных и тружеников настоящей элитой страны. Затронул глава государства и отдельные аспекты отношений России с США и другими странами.