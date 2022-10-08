Байден оказался между двух огней после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти | 360°

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Байден оказался между двух огней после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

NYT: президент США Байден оказался в сложной ситуации после решения ОПЕК+

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Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поставило президента США Джо Байдена перед дилеммой — как реагировать: попытаться добиться расположения саудитов или принять жесткие меры против Саудовской Аравии. Об этом написала газета The New York Times.

Многие в Соединенных Штатах назвал решение ОПЕК+ «ударом в спину Байдену». При этом сам президент США выступил с комментарием, что «разочарован» решением альянса. Однопартийцы высказали недоумение мягкостью и почтительностью Байдена по отношению к саудитам и потребовали от президента «наказать» Эр-Риярд.

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В издании подчеркнули, что у Байдена мало вариантов действий в такой ситуации, и все они «имеют свои недостатки». Решение главы Белого дома опустошить стратегические запасы нефти может привести к катастрофе в случае непредвиденных обстоятельств. Ограничение экспорта нефтепродуктов не понравится европейским союзникам.

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Есть вариант разрешить большее количество бурений, но тут возмутятся экологи. Также вряд ли получится договориться с Венесуэлой и Ираном, считает обозреватель издания.

США

ОПЕК

Джо Байден

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