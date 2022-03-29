Песков обозначил роль Абрамовича в контактах между Россией и Украиной

Бизнесмен Роман Абрамович принимает участие в контактах между российской и украинской сторонами по обоюдному согласию в качестве лица, обеспечивающего контакты. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Абрамович не является членом делегации, но задействован в обеспечении определенных контактов между сторонами», — уточнил он.

Песков добавил, что бизнесмен также присутствует на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, встреча началась в 10:30 по московскому времени.

На переговорах в Турции главы делегаций Владимир Мединский и Давид Арахамия впервые провели диалог в формате приватной беседы.

Абрамович в 2003 году приобрел лондонский футбольный клуб «Челси». Власти Великобритании запретили бизнесмену управлять активами клуба из-за наложенных на него санкций.