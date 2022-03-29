Переговоры глав делегаций России и Украины стартовали в Стамбуле
Переговоры Мединского и Арахамии с глазу на глаз начались в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры между главой российской делегации Владимиром Мединским и представителем украинской стороны Давидом Арахамией в формате приватного диалога. Об этом сообщило РИА «Новости».
Впервые переговоры между Россией и Украиной проходят в формате личной беседы.
Процесс переговоров займет два дня.
Ранее прошло три очных раунда переговоров Москвы и Киева по ситуации на Украине. Они состоялись в Белоруссии и стартовали 28 февраля. Кроме того, стороны вели консультации в формате видеоконференции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наиболее компромиссные решения на переговорах с Россией должны быть вынесены на народный референдум.