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    29 марта 2022, 11:04

    Переговоры глав делегаций России и Украины стартовали в Стамбуле

    Переговоры Мединского и Арахамии с глазу на глаз начались в Стамбуле

    Максим Зинкин

    В Стамбуле начались переговоры между главой российской делегации Владимиром Мединским и представителем украинской стороны Давидом Арахамией в формате приватного диалога. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Переговоры глав делегаций России и Украины стартовали в Стамбуле

    Впервые переговоры между Россией и Украиной проходят в формате личной беседы.

    Процесс переговоров займет два дня.

    Ранее прошло три очных раунда переговоров Москвы и Киева по ситуации на Украине. Они состоялись в Белоруссии и стартовали 28 февраля. Кроме того, стороны вели консультации в формате видеоконференции.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наиболее компромиссные решения на переговорах с Россией должны быть вынесены на народный референдум.