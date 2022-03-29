Переговоры глав делегаций России и Украины стартовали в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры между главой российской делегации Владимиром Мединским и представителем украинской стороны Давидом Арахамией в формате приватного диалога. Об этом сообщило РИА «Новости».

Впервые переговоры между Россией и Украиной проходят в формате личной беседы.

Процесс переговоров займет два дня.

Ранее прошло три очных раунда переговоров Москвы и Киева по ситуации на Украине. Они состоялись в Белоруссии и стартовали 28 февраля. Кроме того, стороны вели консультации в формате видеоконференции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наиболее компромиссные решения на переговорах с Россией должны быть вынесены на народный референдум.